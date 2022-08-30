不少家庭頂樓有裝設「太陽能熱水器」，來減少用電量！然而，有名男子在臉書分享3張奇特的照片，照片中是1具太陽能熱水器橫置在屋頂，但是，卻不明原因變成有如「鋁罐被扭曲」的樣子，讓他不禁上網求問「怎麼扁了」；網友開玩笑表示「被太陽曬到融化了」、「浩克捏的」，但也有熱心網友幫解答「應該是排氣管阻塞，被抽真空了」。

一名男子在臉書社團「水電工聯盟」發文，並上傳3張照片，從照片可見，原本像是水塔橫置的太陽能熱水器，不明原因像是「鋁罐遭扭曲」的樣子；原PO看到太陽熱水器變得這副慘況，不禁上網PO文求問「請教各位前輩，它怎麼扁了！」。

男子拍下屋頂「扭取變形」的太陽能熱水器上網求問，網笑歪「被浩克捏爛的」。（翻攝自臉書水電工聯盟）

貼文一出，網友開玩笑表示「應該是我手癢捏了一下」、「被太陽曬到融化了」、「浩克捏的」、「索爾搥的」、「太渴了」、「吹氣他就會恢復了」、「他的壓力跟我一樣大」、「餓扁了！應該是太久沒喝水吧」、「就飲料喝完要壓扁是美德一樣」、「隕石墜落」、「烤太多桶仔雞」、「進級的巨人來了」、「被螺旋丸打到」。

不過也有熱心網友幫忙解答，「這種情況應該是水塔沒水，加壓馬達一直抽所造成的真空狀態」、「泵浦空抽抽真空壓扁的，建議在桶槽做透氣管避免」、「被抽真空了」、「沒通大氣吧！真空了」、「正解！應該是排氣管阻塞」、「這是溫度控制器失效超高溫蒸氣化氣體卸掉後瞬間縮桶」。