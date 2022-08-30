哈利與梅根這對夫妻自2020年脫離英國王室，在知名節目大談不滿情緒與內幕，親情裂縫甚囂塵上。近日梅根接受外媒採訪，不改潑辣風格直言不諱，除了宣布社群平台將強勢回歸，還提到自己花了很多力氣「原諒」王室，但有時沉默仍是一首歌的一部份。

Presenting our Fall Fashion issue cover star: Meghan, the Duchess of Sussex.



She’s left the Firm behind. Harry’s found a polo team in Santa Barbara. The kids are doing great. Now she's ready for her own next act. @AllisonPDavis reports: https://t.co/6BkWogbIdJ pic.twitter.com/bBpfn0IS1l — The Cut (@TheCut) August 29, 2022

This picture just proves Meghan Markle is off her rocker!! She dresses like Diana on the 25th anniversary of her death. Sick 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/7nyaThdYDC — 🌻 maria montessori 🌻🍅🍅🍅🍅🍅 (@boxmontessori) August 29, 2022

「脫英夫妻」哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2年前果斷回歸真實，搬到美國加州定居，此後跟家人處於緊張關係，一舉一動都淪為國內人民茶餘飯後的話題，兩人曾說「受夠了英國媒體的冒犯和種族主義態度」。近期梅根躍升時尚雜誌封面，造型疑似紀念已故婆婆黛安娜王妃，她接受外媒《紐約》 (New York Magazine)採訪時，記者不免俗再提王室嫌隙，她有感而發表示，「我認為『原諒』真的很重要，不原諒要花很多力氣，但原諒需要靠更多努力。」

「我真的努力過了，特別是知道我可以說任何想說的話。」

談到英國那些有毒的小報媒體對他們家的負面影響，坦言「期間哈利曾經對我說他失去了父親，查爾斯王子(Prince Charles)不再和他最小的兒子說話…」

另據《紐約郵報》（New York Post）報導，梅根還提到自己與哈利的存在似乎打亂了王室制度，所以才決定遠走。他們要的很簡單，輕鬆的生活以及創造自己的財富；即將在社交平台Instagram捲土重來的她，進入王室從此失去了言論自由，只能跟丈夫共用帳號，這也是另她最不滿的地方。