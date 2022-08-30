瑜珈不僅能雕塑體態，還能放鬆身心，是許多女性熱愛的運動之一，韓國有一名瑜珈老師金成熙（音譯，Kim Sung Hee）擁有甜美可人外貌加上曼妙身材，在當地頗有名氣，先前更曾登上《批踢踢實業坊》表特板，輕鬆把身體對折外，「凹咖視角」露駱駝蹄更讓大票老司機都臉紅。

近日有網友分享一名韓國瑜珈老師美照，畫面中她穿著合身瑜珈裝做出各種高難度瑜珈動作，像是拉筋抬腿、劈腿和人體對折等，身體超柔軟Q彈；而該名老師正是金成熙，她的IG近37萬粉絲追蹤，除了做瑜珈的照片和影片，還有各種日常或出遊照，「腰束奶澎」的傲人身材，讓人看了血脈賁張。

金成熙不少照片都是將身體對折，而因為衣服和褲子都很合身，能清楚看見下體駱駝蹄線條，讓大票老司機網友嘖嘖稱奇外，更害羞地說，「這些姿勢都忍不住想歪」、「好想跟她雙人瑜珈」、「不只長得漂亮，是真功夫呢」、「哇！我有一個大膽的想法」、「看完有腫痛痛的感覺」、「不知道為什麼臉紅了」。

而金成熙不只是一般的瑜珈老師，她專攻阿斯坦加（Ashtanga），這類瑜珈在力度和柔軟度上都比其他類型的瑜珈強度還難，因此在她光鮮亮麗的外貌下，居然有那麼厲害的實力，驚豔眾人。