《米其林指南2022》今（30）日公布2022年入選餐廳，今年首度納入台南市、高雄市，沒想到號稱「美食之都」的台南卻是完全沒有一家餐廳摘星，消息曝光後引發熱議。有網友指出，過去許多台南人對於米其林沒有納入台南忿忿不平，如今結果出爐卻是阿Q心態，直呼台南人根本是「見笑轉生氣」！

米其林公布台南入選名單。（翻攝自Michelin Guide臉書）

原PO整理相關新聞後在PTT發文表示，當年米其林第一次納入台灣時，從一開始台北到之後加入台中，不甘寂寞的台南美食粉絲紛紛敲碗，要求米其林納入台南評鑑，甚至有人放話說台北沒有小吃值得上榜；米其林納入台南後，市府也多次舉辦一系列活動，為了全台最多的44間店家獲得肯定而自豪。

不過隨著今年米其林指南公布「必比登推薦」，許多台南人卻是開始抨擊該名單，認為必比登代表性不足；今日摘星掛蛋後，許多台南人更是反其道而行的集體為了沒有店家摘星而開心，讓原PO感嘆，「有沒有台南美食其實是阿Q的八卦？」

對此，許多網友紛紛笑說，「見笑轉生氣」、「輸得再慘，嘴巴還是要贏XD」、「米其林這種野雞評鑑指南台南人才不屑」、「評比前：我一定摘星；後：這爛東西」、「不要再鞭台南了啦XD」。