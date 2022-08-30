特斯拉車主發現某停車場的「電動車位」遭1輛賓士油車占用，不滿之下找來8支三角錐掛上標語「此為電動車充電車位」，放在賓士周圍和車頂上。（翻攝自臉書）

1名特斯拉車主日前發現某停車場的「電動車位」遭賓士油車占用，不滿之下找來8支三角錐掛上標語「此為電動車充電車位」，放在賓士周圍和車頂上，對方車主回來後超傻眼，還將三角錐移到隔壁的特斯拉前方，停車場影像曝光，網友紛紛喊「我就問賓士車主爽不爽，再亂停囉」、「看了好舒壓」。

有網友在臉書「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」分享多段影片，1輛賓士車在地下車庫擅自停入「電動車位」，原PO在影片中說明該名賓士車主明顯已看到車位的充電樁，但逕自駛入；而另段影片中，有疑似一家人的幾名民眾紛紛將停車場各處的「三角錐」紛紛放在賓士車周圍。

特斯拉車主發現某停車場的「電動車位」遭1輛賓士油車占用，不滿之下找來8支三角錐掛上標語「此為電動車充電車位」，放在賓士周圍和車頂上。（翻攝自臉書）

最後一段影片中，該名賓士車主回來車位後看傻眼，竟與女性友人將三角錐移到隔壁的特斯拉轎車前，原PO無奈說「三角錐不是我擺的，還全部移到我車前面，大概5支，不要拍拍屁股走人啊」，還說特斯拉的哨兵模式也被觸發很多次；據悉事發地在機捷A19環球購物中心B2停車場。

其他網友留言「用這方法好像不錯喔，讚啦」、「最後還請喝飲料耶」、「配上音樂真的笑翻」、「放車上才是王道，小心放就不會傷到漆了」、「當天有路過，看到真想吐口水在車」、「我就問賓士車主爽不爽，再亂停囉」、「厚顏無恥，才能這樣無視」、「看了好舒壓，欠教訓」。