翻轉的力量！民進黨苗栗縣長參選人徐定禎曾任頭份市長，在頭份市長任內累積的政績及人望相當可觀，他與苗栗縣議員參選人陳光軒、陳詩弦一同掃街建國夜市時，想起童軍歌曲歌詞「遼闊的天空中星光多燦爛」，彷彿聽見「要改變」的聲音了，豪氣鼓勵同志們一起翻轉苗栗。

徐定禎今(30日)在臉書發文，引用童軍歌曲「朋友們大家看太陽已下山，遼闊的天空中星光多燦爛」，他表示，「定禎跟我們DPP年輕戰將光軒跟詩弦一起來到建國夜市，18鄉鎮夜市走透回到定禎執政八年的地方特別有感，超強戰將們都有自己的支持者感到非常驕傲，因為有您們鄉親都很有感所住的城市在進步，僵化的體制在改變，我們都聽見要改變聲音了。」

他強調：「中央地方議會鄉鎮一條線，一起改革一起監督讓縣政能夠快速進步，鄉親們我們聽見您們的聲音，我們年底用選票翻轉改革70年僵化的縣市，讓定禎服務團隊為大家服務。」他還標註了一同在地打拚的苗栗縣議員參選人：「專業問政陳光軒」、「服務領弦陳詩弦」。

立委洪申翰留言說，「一起努力，翻轉苗栗！！這次一定要好好把握，讓苗栗變得更棒更好，希望三位都要高票當選」。粉絲紛紛為他加油打氣：「頭份市民要給定禎縣長最有力的支持」、「加油」、「把苗栗整個給他翻轉過來吧！」、「要用心更加努力，加油」。