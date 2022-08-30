36歲女星瑤瑤（黃喬歆）從節目《我愛黑澀會》出道，臉蛋姣好又有F級豐滿上圍，加上個性爽朗，成為各大節目的常客。不過，她的身體最近亮紅燈，168公分體重卻只剩4開頭，讓網友相當擔心。

瑤瑤昨（29日）在社群平台自爆得了腸胃炎，雖然症狀不算太嚴重，但體重還是因此下降，她特地發文：「紀錄一下這個瘦到不行的我，168身高-120=體重」，透露現在只剩下47.4公斤，不禁幽默地自嘲：「請問我是要去當IVE（南韓女團）的成員嗎？腸胃炎果然厲害！」

今（30日）瑤瑤再曬出「腸炎人的午餐」，清粥裡僅撒了一些海苔和調味的，相當清淡。

事實上，瑤瑤生病前的身材就已經很纖細，27日PO的獨照裡，臉型消風成倒V，顴骨和下顎線條很明顯，且鎖骨和手臂的骨頭都清晰可見，當時已有網友溫馨提醒：「太瘦了，有時女性太瘦反而失去了美感，增加點福氣，會更美麗的喔」，想不到隔2天又因腸胃炎暴瘦，令網友更加心疼。