伊拉克什葉派教士穆克塔達•薩德(Muqtada al-Sadr)宣布退出政壇，然而卻在短短一天之內，造成巴格達市區的動亂，至少30人喪生，數百人受傷，甚至與鄰國伊朗的關係也突然緊張，這倒底是為什麼？

英國衛報(The Guardian)報導，自美國入侵伊拉克，推翻薩達姆‧海珊(Saddam Hussein)以來，薩德一直是伊拉克最傑出的領袖級人物之一。這位現年48歲的什葉派神職人員，有著什葉派、貧困工人和一些中產階級的支持者。之所以能做到各階級都有相當的支持度，與他很能掌握民意動向有關。在美英聯軍剛攻下伊拉克後，他指責美英聯軍非法佔領，在其後的伊拉克宗派內戰中態度強硬，之後他表態反對伊朗過度介入伊拉克政局，表示伊拉克有自己的民族主義，主張與國內的遜尼派和解，並呼籲包括伊朗在內的所有外國勢力，都應該離開伊拉克。說難聽點，他易變且不可預測，但他確實是個權術高手。

薩德的政治集團在去年10的選舉表現強勁，相對的，伊朗所支持的什葉派集團表現不佳；然而親伊朗的政府仍然選擇不與薩德結盟，這造成了薩德派的不滿。

雖然雙方都是什葉派，但薩德是「伊拉克什葉派」，而現任政府是「伊朗什葉派」，因此就薩德派的立場來看，現任政府是外國勢力。

在對峙數月後，什葉派的爭鬥擴張到全國範圍，爭鬥主要集中在巴格達的「綠區」也就是美軍的駐地，然而但已經擴展到南部的城鎮。

伊拉克與伊朗的什葉派衝突，因伊朗的什葉派大主教海里（Ayatollah Kadhim al-Haeri）的態度有關，海里在前幾天宣布退休，他的退休聲明中敦促其他的什葉派追隨者，應改支持伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，而不是伊拉克聖城納傑夫(Najaf)的什葉派大主教，這使得伊拉克的什葉派教徒突然發現，伊朗的什葉派大主教是有國家私心的。