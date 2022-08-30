阿里巴巴年度活動造物節30日落幕，期間聚集28萬商家透過線上與線下模式參與，創史上人數新高。阿里期間也發表創業20條措施，在降低經營門檻、減輕經營成本、提高經營能力等面向，幫助年輕的創業者、中小企業進行品牌孵化。

阿里巴巴在24～30日舉辦造物節活動，期間多達28萬商家參與，並有包括透過腦波形成抽象圖畫的「腦機繪夢」系統等新奇創新項目出現。阿里表示，當前大陸年輕的創業創新能量仍相當充足，淘寶上「00後」商家數逼近百萬，加上「90後」合計達400萬。

阿里指出，小微企業創新速度飛快，過去幾年淘寶天貓上新增逾2,100個商品項目。本屆造物節也帶來許多疫情後趨勢，包括智慧居家產品，露營與飛盤等「草系運動」，永續發展相關商品成為大陸當前創新創業主流。

阿里巴巴期間也發表「創業20條」措施，提供年輕創業者與中小商家降低經營門檻、減輕經營成本等優惠措施，提振大陸創業創新能量，走出這波疫情經濟動盪時期。