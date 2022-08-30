亞洲人愛吃火鍋，總愛和三五好友相約「開鍋」凝聚感情，不過大陸有一名女子居然差點因此喪命，只因為吃火鍋配冰奶茶，當天晚上就上吐下瀉，甚至出現四肢麻痺的情況，緊急就醫後才保住小命。對此，醫師也揭露了冷熱食物混吃的危險性。

據陸媒《湖南頻道》報導，一名35歲的梁姓女子日前和友人相約吃火鍋，飯後喝了一杯冰奶茶，沒想到當晚就上吐下瀉，隔天早上身體沒有好轉，還出現四肢麻痺、右手抽搐的情況，家人見狀趕緊將她送往醫院治療。

湖南省第二人民醫院消化內科醫師黎慧娟診斷後發現，梁女因為急性腸胃炎上吐下瀉，引發了「低鉀低鈣性鹼中毒」，黎慧娟進一步說明，急性腸胃炎的症狀為肚臍周圍或是下腹部疼痛，會伴隨嚴重腹瀉與嘔吐，當身體流失大量水分，體內電解質紊亂且酸鹼失衡，就會引發「低鉀低鈣性鹼中毒」，嚴重的話會還會造成低鉀性猝死、低鈣性抽搐、神智昏迷等症狀，若未即時醫治恐性命不保。

黎慧娟表示，秋季是腹瀉盛行的季節，因氣溫變化大，忽冷忽熱容易讓病毒和細菌孳生，若誤食不潔食物，容易造成急性腸胃炎，特別提醒民眾，勤洗手、注意日常消毒，切忌食用變質食物，若有腹痛、腹瀉情況，應即時就醫。