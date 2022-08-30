面對即將結束的暑假強檔，臺南的台糖長榮酒店、臺南大員皇冠假日酒店，以及和逸酒店臺南西門館各出奇招，有的舉辦竹編工藝展暨風味食材饗宴吸客，也有展開五周年慶促銷，另有客製「抓周派對」招攬親子客群，全力衝刺中秋節到來之後的年末商機。

台糖長榮酒店鄭東波總經理表示，該飯店長年積極與在地創作藝術家合作，如藝術家洪瓊華「流動‧歲月」銅雕展、陳正雄藝術家的木雕以及銅雕展、以及藝術家陳建智的安平劍獅展等，除了讓南來北往下榻的旅客，得以

沉浸在飯店大廳藝術氛圍之中，也落實在地企業與傳統文化藝術的結合，達到觀光旅遊美食產業的轉型和創新。

即日起至11月20日止，在該飯店一樓舉辦「竹．日用之美－竹工藝特展」，並將於9月中旬於長園中餐廳推出「風味食竹」饗宴，在發揚臺灣的竹藝品的同時，除了第一波運用工藝器品在竹筍料理中，第二波將再加上虱目魚

等臺南在地食材，第三波則再融入異國料理，淋漓盡致發揮竹的藝品與傳承。

位於安平的臺南大員皇冠假日酒店，自2017年9月27日正式開業，2022年正值5周年，推出5大活動Give Me Five，分別是精彩5比的創意短片募集有機會獲得5萬元大禮包、歡慶鼓5的消費滿額抽免費住5天、好友5讚的新加入LINE抽500元餐券、與我為5的住宿優惠每房3555元起、以及食在5好的餐飲優惠最高5折起。

即日起開跑精彩5比之創意短片募集中，有機會獲得價值5萬元的大禮包，只要投稿以酒店住宿體驗或餐飲體驗之短片，或者運用創意、活潑的拍攝手法推廣安平旅遊，不限劇情片、紀錄片、微電影、動畫短片，投稿2至3分鐘以內的創意短片，凡投稿就可獲得參加獎500元餐飲抵用券，10月8日前將選出3支優選影片，有機會獲得景觀套房住宿券、豪華房河景陽臺平日住宿券、高級房平日住宿券，以及萬元以上的餐飲抵用券，徵稿時間至9月30日止。

和逸飯店·台南西門館身為親子飯店的領頭羊，該館表示，長期用心經營友善的親子住宿環境及親子出遊的活動，近期更針對新手爸媽推出「小寶貝抓周派對」專案，包含「抓周儀式」以及「周歲宴」內容，提供場地佈置規劃、周歲宴餐點設計烹調、抓周儀式主持以及流程進行等創新服務，其中最大亮點之一莫過於前來參與活動的賓客，享有暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」的資格，讓前來參與的孩子們放電玩耍。

另外的重頭戲「周歲宴」，由Cozzi KITCHEN主廚設計菜單，讓每道菜餚都富含有祝福之意，習俗上吃雞有吉利之意，特別嚴選雞肉燉煮成「山藥蛤蜊燉雞湯」，期許孩子一生不愁吃穿，「蔥油金絲蒸爐魚」特選新鮮鱸魚，以特製蔥油蒸煮、灑上蔥花，期許孩子未來聰明才智、魚耀龍門。