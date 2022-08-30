中央銀行在30日舉辦「中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構」頒獎，其中，合庫銀行在受理、核准戶數及金額均名列全體金融機構第一，分別拿下「績效卓著獎」、「普惠金融獎」兩項大獎，並由董事長雷仲達親自出面代表合庫接受央行總裁楊金龍頒獎。

合作金庫銀行董事長雷仲達強調，讓需要資金的企業獲得協助不僅是銀行存在的意義，也是體現社會責任的表現，放眼未來，合庫將持續關注社會的脈動，積極配合政府推展政策，為振興經濟、促進社會發展持續貢獻心力。

為減輕國內中小企業受新冠肺炎疫情影響，中央銀行於2020年4月1日開辦受疫情影響之中小企業貸款專案融通業務，並為協助小規模營業人能儘速取得資金維持營運，於同年4月17日增訂「小規模營業人簡易申貸方案」。對此合庫指出，董座雷仲達於第一時間即指示各營業單位，應主動關懷客戶，對受疫情影響發生營運困難者，善用中央銀行對於受疫情影響企業的專案融通資金及中小企業信用保證基金的保證機制，提供最迅速確實的資金服務，全力配合政府政策，協助中小企業渡過難關。

據合庫統計，合庫在疫情期間已協助6萬多中小企業戶，核准金額超逾1,100億元；除了善用最多國內營業據點及廣大客戶基礎，使因受疫情影響營運的客戶能迅速獲得紓困資金之外，為凝聚內部共識團結合作，合庫亦同步採即時獎勵、不懲處以提升士氣，使整個中小企業紓困執行更佳。