台灣三星行動通訊事業部執行副總經理陳啟蒙表示，Fold 4、Flip 4預購量較前代成長超過兩成，由於預購開出紅盤，台灣三星也調整折疊新機在台銷售成長目標，有機會從年增20％、挑戰年增50％，而在9月在台銷售排名方面，三星喊出Flip 4將以旗艦手機銷量排名前十大為目標，單價較高的Fold 4則期望9月名列旗艦手機銷售額排名前五大。

雖然半導體零組件與運費都漲價、新台幣兌美元匯率也不利於進口商，不過台灣三星為了在高通膨年代搶佔商機，兩款折疊新機Fold 4、Flip 4都開出與前一代產品相同的價位，而台灣三星自行吸收成本也得到效果。

台灣三星行動通訊事業部執行副總經理陳啟蒙兩款折疊新機消費者預購交貨日表示，Fold 4與Flip 4兩款新機合計預購量比去年同期的前代產品增加超過20％、超越原先宣布的年增兩成目標，其中，台灣三星基於去年的經驗，已經明顯增加單價較高的Fold 4備貨量，帶動Fold 4預購量比前代激增超過兩倍、超過原先預期，也讓Fold 4在預購量的占比衝上近5成。

也因為兩款折疊新機預購優於預期，台灣三星對於新品銷售目標也更為樂觀，陳啟蒙表示，兩款折疊新機整體原先預估的低標是銷量比前代成長20％，現在看起來有機會往50％持續邁進，而在9月的新機銷售排名方面，他也喊出Flip 4價格親民，將以打入旗艦手機銷量前十大為目標，Fold4則期許能夠名列9月旗艦手機銷額排行前五名。

台灣三星也根據系統業者提供的預購資料分析，Flip 4預購者中，競品用戶占比達25％，而銷量好到超乎預期的Fold 4，則有不少預購者來自原本的Note系列用戶，原先台灣三星以Fold 4、Flip 4占比為35比65來備貨，現在也會根據市場需求調整，加上系統業者共同推廣等助力下，Fold 4占比將拉高至折疊新機40％。

至於同步上市的智慧手錶Galaxy Watch5系列，陳啟蒙表示預購已達成原先設定目標，預購量對比Galaxy Watch4系列同期增加2.8倍，而搭售率（手機加上手錶、耳機任一產品）亦有20％以上。