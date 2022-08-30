少女偶像團體出身的女優三上悠亞，2015年從AV出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為被封為「國民AV女優」；近日她更新個人的youtube頻道，換上各式各樣的泳裝，讓許多粉絲大飽眼福。

三上悠亞分享自己在家試泳裝的影片，因為夏天很適合穿著泳裝出去玩，因此她買了很多泳衣，她也貼心的將泳裝的名稱、品牌、尺寸和價錢都公開在影片中，試穿的過程中泳裝太鬆，三上悠亞背對鏡頭解開綁繩，重新拉緊綁好，光滑美背和近距離的傲人上圍讓網友看到血脈賁張。第二套是淺綠色的連體泳衣，中空設計讓東西半球都露，深V衣領讓她的美胸呼之欲出，甜美款又有性感的小巧思，她換了多套風格不同的泳衣，累積62萬觀看次數。

日本國民AV女優三上悠亞試穿泳衣。（圖／三上悠亞Youtube）

許多喜歡三上悠亞的粉絲直誇：「希望多一點這種影片，太可愛了」、「妳穿任何一件都好好看」、「挑選的每件泳衣都很好看」、「三上悠亞的身材，不會太瘦又不會太胖，很夢幻的身材」、「我是女生，光看影片就很想買。」

本月三上悠亞過29歲生日，在生日前她發布火辣的床照，約定要與粉絲們一起度過生日，當天晚間她穿著公主風洋裝搭配閃亮皇冠，粉絲們以瘋狂斗內來表達對三上悠亞的喜愛，而三上悠亞也不斷感謝粉絲，還用中文說出鄉民梗「一哭二鬧三上悠亞」，可謂誠意十足。