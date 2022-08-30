政壇ACG達人！民進黨桃園市長候選人、立委鄭運鵬對動漫遊戲等ACG領域的熟悉程度，在政壇堪稱少有人能出其右。鄭運鵬近日在臉書大秀ACG冷知識，除了曝露他從很早就曾接觸《超人力霸王》系列作品外，當有網友挑戰他的《獵人》知識力時，他也能準確說出主角「小傑」在「怪物彈珠」手遊中的抽卡稀有度，證明一身「宅力」是經過長年累積，而非臨時討好網民蹭來的。

鄭運鵬昨(29日)深夜發文表示：「睡前想講幾句話，老宅是不會講『公仔』和『鹹蛋超人』的，我堅持叫『玩具』和『超人力霸王』，比我早接觸這些的人再來嘴我。」顯示他從小就有在接觸《超人力霸王》系列作品，宅資歷足以跟網友互相嘴砲。

而日漫《獵人》近日討論度火熱，就有網友拿這題考鄭運鵬，他也大方回應：「還有人想挑戰我有沒有看過《獵人》，我的確對《獵人》沒什麼研究，但是有看《幽遊白書》漫畫，也努力抽過《獵人》的怪物彈珠轉蛋，小傑的SS很強。」說明他是真的有在玩，跟手遊迷們有著共同話題。

鄭運鵬今(30日)則發文指出，小熊維尼95週年重新修訂版的主編正好是桃園人：「講到小熊維尼，除了會有一些時事的聯想，大家應該第一時間會想到迪士尼。今年適逢小熊維尼誕生九十五週年，好人出版旗下的幻想之丘書系，特別依照1926年的版本重新修訂，讓喜愛小熊維尼的粉絲們，可以體驗最原汁原味的感動。不熟悉小熊維尼的朋友們，也能夠透過小說和靈動的插畫，更認識這隻近百年來最出名的熊熊角色。聽說用心催生本書的主編是桃園人， 還住在我們正在施工中的南區競選總部附近，希望到時候也能在競選總部看到你，歡迎來玩！」