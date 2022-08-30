俄羅斯如今出口至全球市場的石油，與入侵烏克蘭前相差無幾。全球對於原油需求熱烈、油價居高不下，加上俄國找到替代歐美的石油買家與交易商，令莫斯科當局反倒賺得更多石油收入，而這也讓西方透過制裁打擊俄國經濟的成效大打折扣。

國際金融協會（IIF）副首席經濟學家里巴科娃（Elina Ribakova）表示，俄國今年1～7月靠銷售石油與天然氣賺進970億美元，其中約740億美元來自於石油。這顯示出，莫斯科當局如今「滿手現金」。

國際能源總署（IEA）數據亦顯示，俄國7月每日平均出口約740萬桶的原油與石油產品，僅較今年初減少約60萬桶。

為了懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐洲許多國家已減少進口俄油，但亞洲與中東國家卻趁此機會大買折扣俄油，令俄國石油出口得以維持一定水平。

數據顯示，俄國今年每個月平均石油出口額達200億美元，高於2021年每月平均出口額146億美元，當時各國逐漸擺脫疫情陰霾並重啟經濟。