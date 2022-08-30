不少學生對數學課題就像是揮之不去的惡夢！不過有名正妹在臉書分享用超厲害的方式，將數學「實際應用」出來，原來是將1本厚厚的疑似大陸數學課本，將兩邊折成1個U形，再將1袋乾麵放在中間，形成碗狀；網友一見用法笑歪「書讀這麼多，沒有這本來的有效果」，還有網友笑稱這方法「充滿了書香味」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，有1本綠色封面寫著「高等數學」的疑似大陸課本，不過卻被左右撐開，並且放入了1袋已被香料、佐料攪拌均勻的乾麵，因此，明顯可見，此數學課本被當作碗盆使用；原PO也在貼文寫下「高等數學實際應用」。

正妹分享數學課本的實際應用，讓網友笑翻「老師要哭了」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「充滿了書香味」、「老師吐血中」、「生活智慧王」、「拿來吃滷味好像不錯」、「書讀這麼多，沒有這本來的有效果」、「果然數學的實際應用」、「好好笑，數學老師要哭了」、「高等數學生活日常之應用」、「數學課本終於有用了」、「終於當上吃飯的傢伙」、「書中自有盤中飧」。