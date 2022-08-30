電動車與自駕車趨勢起，台灣企業正透過科技優勢搶占全球智慧車電供應鏈，然而近年國際汽車意外事故及召回事件頻傳，國際再保經紀人公司表示，國際汽車大廠於契約上要求汽車供應鏈成員須購買保險之規範已成慣例，建議台灣企業在追求成長的同時，也應該建立完善的風險管理制度。

富邦產險30日舉辦「汽車產業風險管理研討會」，邀請財團法人車輛研究測試中心、SGS、國際再保險經紀人公司等業界專家分享汽車產業的智慧化趨勢與商機，並從風險管理的技術與實務面向，提出案例分析與因應建議。

富邦產險表示，此次線上視訊會議共吸引上百位汽車電子產業的品管與財務主管踴躍參與。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，近年電動車與自駕車的興起，帶給台灣電子業新的商機，富邦產險因應企業風險管理的發展趨勢及客戶需求，積極引進國際再保市場資源，特別推出汽車零配件綜合責任保險，包含產品責任、產品保證、產品召回、財務損失等四大保障，支援業者提升競爭力打入全球供應鏈。

財團法人車輛研究測試中心課長黃樑傑表示，國際車輛往電動化、智慧化與自駕車發展，帶動汽車電子產品需求與產值快速攀升，台灣車輛整車與供應鏈技術完整，結合本身全球領先的電子產業，加上政府政策推動，在這波車輛產業百年變革龐大商機中，台灣企業絕對有發揮空間。

SGS Automotive Services Center BU總監康乃仁與經理吳鳳玲則依過去協助多家企業進行車電系統風險解決方案的經驗，提醒企業應透過技術措施，遵循ISO 26262標準將功能安全風險降低至可接受範圍。

偉信再保險經紀人公司協理吳淑華與經理劉瑞鑫有著多年處理汽車零件保險的經驗，其特別提醒國內企業千萬別忘記潛藏的風險，並表示，近年國際汽車意外事故及召回事件頻傳，國際汽車大廠於契約上要求汽車供應鏈成員須購買保險之規範已成慣例，建議企業應及早做好保險規劃，同時掌握商機及分散營運風險。

富邦產險進一步指出，台灣企業在搶攻全球智慧車電供應鏈，追求成長的同時，建議應建立完善的風險管理制度並依據產品特性來規劃適當的保險方案，投保足額的「汽車零配件綜合責任保險」，如此不但可提高國際大廠的合作意願，也可作為企業打國際盃的安心後盾。