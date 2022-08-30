韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)拍攝了令人驚訝的新照片，這次的目標是有「幻影星系」(Phantom Galaxy)之稱的M74螺旋星系，紅外線譜下的M74，排除了過亮恆星的干擾，清楚呈現了星系的結構，是科學家研究星系演化的重要資料。

幻影星系位於雙魚座，距離地球約3200萬光年，它最大的特徵是「幾乎垂直平面對著地球」，可以完整的看到它的螺旋構造，使它成為天文學家研究螺旋星系的最主要的目標。

韋伯望遠鏡使用其中紅外儀器 (MIRI) 凝視 M74，這就像星系的X光照片，去掉皮膚與肌理，只留下骨骼構造。原本粗大的旋臂變得細節明顯，氣體和塵埃分布成網狀結構，星系的核心區也少了過於耀眼的光度，變的更清楚。

歐洲太空局(ESA)再將哈伯望遠鏡所攝的M74與韋伯的新照片比對與合成，並做出解說：紅色代表穿過星系旋臂的塵埃，較淺的橙色是較熱的塵埃區域。整道旋臂的主結構、銀河系核心，以及年輕恆星呈現藍色。朝向星系中心的較重、較老的恆星以青綠色標示，最終的作品投射出詭異的光芒。

M74相當暗淡，對使用小型望遠鏡的業餘天文學家來說，要拍攝它是個很大的挑戰，這也是它被稱為幻影星系的原因。天文學家估計 M74 擁有大約 1000 億顆恆星。