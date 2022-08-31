國內投資風氣興盛，近年更有年輕化趨勢，不過對於經驗不足的投資小白，容易對股市交易規則不熟而誤觸紅線，造成市場違約率提升。因此，現在有一種「圈存制」證券數位帳戶，可直接線上快速開戶，更能自動幫投資者計算帳戶餘額，避免違約問題；即日起至12月底完成開立統一證券數位帳戶即可獲得LINE POINTS 300點，還可享手續費優惠多重優惠引起網路熱烈討論。

一般來說，股票交易是在下單成交後，才會確認全部交割金額並在2天後扣款，若投資人未留意帳戶是否存有足額交割款而違約，不但立即影響全部券商的交易權益，也會因在聯徵系統留下的紀錄，造成日後貸款申請不易，因此，圈存制成為眾多客戶的首選。統一證券表示，圈存制會在客戶下單前，就會自動計算審核帳戶內餘額是否足夠交割，若餘額不足則無法送出委託單。透過此機制可協助股市新手把關風險，避免不熟交易規則或操作而導致違約交割，大幅降低風險。

不過，圈存制的投資標的是否受到限制？可以買的投資標的與一般證券帳戶相同，現股買賣、現股當沖、定期存股、零股交易、盤後定價交易、申購、競拍、基金、美股港股等海外股票，都是可以投資的標的。另外還提供「智慧下單」5大功能，包含觸價觸量、停利停損、2擇一OCO、累積交易量及分時分量，減少客戶盯盤時間；同時提供電話與線上文字客服，第一時間快速解決疑難雜症。

值得一提的是，過去投資人開立證券戶與銀行交割帳戶，皆需重複填寫許多資料、臨櫃辦理，申請過程手續繁瑣，但統一證券數位帳戶提供客戶專屬的交割帳戶，客戶只要將常用的銀行帳戶，且必須是22家eACH約定之金融機構，約定為入金和出金銀行帳戶，下單前，客戶經由約定本人銀行帳戶，匯款足夠的交割款項至分戶帳就可進行交易。透過此機制可以避免忘記存錢至交割帳戶，更不必在交割日時還緊急資金調度。為了全面e化，統一證券數位帳戶僅使用「集保e存摺」，不再是傳統紙本存摺，好處是能查看目前既有的股票庫存，交易流程不再複雜繁瑣。

統一證券為了避免投資人盲投，特別在數位帳戶推出「理財攻略」單元，分享投資基本知識，並與證交所一同推出金融常識教學漫畫，以及零股交易、ETN等專業投資規則介紹，不論全球經濟、金融服務或是投資商品等，「理財攻略」都會持續增加理財內容，為不同投資客群提供多項理財資訊服務，讓投資小白或是資深股民，皆可在第一時間獲取實用的投資訊息。

只要在即日起至12月底完成開立統一證券數位帳戶，除了可獲得LINE POINTS 300點之外，還可享手續費優惠；複委託手續費美港股0.15%，美股最低手收12美元，港股最低手收50港幣。統一證券提供更安全又便利的金融服務，為自己未來的財富藍圖，跨出實踐美夢的步伐，藉此落實普惠金融，建立更完善的金融市場與社會保障機制。