即使德國天然氣儲存量已快要達標，但能源問題仍難以解決，巨頭Uniper正在向德國國有銀行KfW尋求增加40億歐元（約新台幣1200億）的信貸額度，來解決當前的資金危機，此前才傳出Uniper半年以來已經出現高達126億美元（約新台幣3780億）的虧損，是德國企業史上最高的損失金額。

美媒報導，總部位在德國的Uniper是歐洲最大進口俄羅斯天然氣的廠商，周一發表聲明表示，公司已經把國有銀行先前提供的90億歐元（約新台幣2700億）用完，已向銀行申請追加40億歐元。額外請求的資金大約是Uniper目前市值的2倍。

Uniper首席執行長Klaus-Dieter Maubach表示，「我們正在全速與德國政府進行合作，以永久解決這種緊急狀況，否則Uniper將無法履行我們對歐洲、德國能源系統的關鍵功能。」

俄羅斯為了報復歐洲的經濟制裁，削減天然氣供應量至戰爭前的2成，天然氣和發電成本飆升推動通貨膨脹，並可能造成德國出現經濟衰退。此外，北溪天然氣管道以維修為由，從周三開始關閉三天，這引發長時間關閉的擔憂。

報導提到，Uniper之所以需要承擔鉅額虧損，在於他們被迫以高價購買其他產地的天然氣來補足俄羅斯的空缺，同時德國政府一直以來都控制終端的能源價格，使得Uniper無法獲利，需要透過更多的保證金來維持運作。