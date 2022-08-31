宜蘭一間雜貨店的陳姓老闆與黃姓女員工偷情，公然牽手約會被親友撞見，陳妻還目睹黃女與丈夫同居且躺在床上的畫面，不甘被辜負，憤而搜證將2人告上法院求償。宜蘭地院審結，判2人須連帶賠償12萬元。可上訴。

判決書指出，陳妻控訴於2001年間與丈夫結婚，婚後住在新北市，兩人自2015年起於宜蘭經營販售日用品的雜貨店，聘用一名黃姓女員工，但丈夫與黃女越走越近，發展成不倫戀，經常不遮掩的外出約會被其他親友撞見，讓她相當不堪。

陳妻表示，她請專人跟拍丈夫後，發現丈夫與黃女早已在宜蘭一處同居，去年3月間她親自前往該處拜訪求證，不出所料應門者就是丈夫，當時黃女甚至躺在屋內的床上，認為2人的確外遇並同居，已嚴重侵害她的配偶權，故依法請求2人連帶賠償200萬元精神撫慰金。

對此，陳男辯稱，妻子所提交的證據至多能證明他出現在宜蘭的房子內，但無法認定他與黃女有不當關係；黃女則稱，她與陳男是雇傭關係，絕對沒有逾越本份，至於陳妻稱她與陳男同居也絕非事實。

宜蘭地院法官勘驗陳妻提交的錄影畫面，發現陳男應門時，黃女躺在床上，雖兩人辯稱當時是在對帳，但一般店鋪帳冊會放在商店內，而非放在員工的住處，辯詞實在不合常理，故不採信。

法官認定，黃女明知陳男已婚，卻仍與陳男共居一處，且陳男深夜出入黃女住處等行為，均已經逾越老闆與員工之間的交往禮儀，不符合正常男女間的交往互動，侵害陳妻配偶權情節重大，審酌後判2人應連帶賠償12萬元為合理。可上訴。