根據集邦科技(TrendForce)的數據顯示，2022年第一季晶圓市占率台積電居首位，儘管近幾年受疫情、戰爭、中美科技戰等影響，台灣經濟仍在半導體產業的庇佑下，在逆境中穩站腳步，顯示「護國神山」的真實力，各科學園區也功不可沒。以龍潭科技園區為例，園內就有台積電及蘋果等多家知名產業進駐，龍科二期擴建計劃也現正啟動中，強勁的發展能量亦連帶周邊建案，其中，歐風會館式別墅「幸福山丘」，以面寬5米、前院停車等優勢，深受熱議。

2022年第一季晶圓市占率台積電居首位，台灣經濟仍在半導體產業的庇佑下穩站腳步。(圖/廠商提供)

龍潭科技園區位於桃園龍潭區、平鎮區及楊梅區交界，園區內包含多種產業，包括積體電路、生技及光電等等，目前有「台灣積體電路製造」、「美商蘋果電子台灣分公司」、「合晶科技」、「葡萄王生技」、「友達」、「艾克爾」、「采鈺科技」等產業進駐。今年3月，推動第三半導體重要材料來源的製造商「超能高新材料」也進駐於此；另外，為協助台商降低在桃園取得工業土地的成本與難度，以及提升投資開發等意願，政府積極推動龍科的二期擴建計劃，並規劃佔地廣大的開放綠地空間，欲將環境打造綠地充足、街道寬敞的第二個矽谷。

龍潭科技園區位於桃園龍潭區、平鎮區及楊梅區交界，園區內包含多種產業，包括積體電路、生技及光電等等。(圖/廠商提供)

由名馳建設投資興建的「幸福山丘」就位於龍科旁，車程僅需2分鐘即可到達；10-20分鐘快速連接龍潭及楊梅交流道，1小時內南來北往，出入新北與新竹十分輕鬆；另外，舉凡凌雲國中、德龍國小等學區，以及龍潭敏盛醫院、連鎖便利商店、全聯及家樂福等，皆只要10鐘內來往，龍潭大池與龍潭運動公園也鄰近於此，孩童上下學、採買及運動皆非常便捷，生活舒適又便利。

值得一提的是，「幸福山丘」被樹海環抱，位於環境清幽、綠覆率高的純住宅社社區，但是離塵不離城，是後疫時代理想的居住型態；且為了提供良好的居住體驗，開發千坪大基地，打造一座富有歐式風情的會館式別墅，規劃5米大面寬、戶戶前院停車、4-5大房及17米大棟距的會館式別墅社區，更有24小時全天候警衛保全安全駐守，維護社區安全與秩序。

「幸福山丘」打造一座富有歐式風情，規劃5米大面寬、戶戶全院停車、4-5大房及17米大棟距的會館式別墅社區。(圖/廠商提供)

會館一樓規劃迎賓大廳及沙龍會客區，以及提供住戶包裹收納專區；二樓有咖啡廳，無論品茗還是下午茶皆適宜；三樓健身房擁有多元健身器材供使用；頂樓則為DIY教室空間，備有10人坐大型長桌，可作為烘焙教室、聚會或社區研習室等。

建材的部份採用櫻花廚具、TOTO衛浴、白馬磁磚、大同氣密窗及SPC環保防水地板等，戶戶都有預留電動車充套管。名馳建設從選地、設計規劃、營造到後續服務，皆以自己要住的要求精選建材、嚴格施工，特別加強鋼筋工法，也特別講究浴室、窗框、屋頂及外牆的防水工程，更有規劃當層排氣，提供住戶安心又健康的理想別墅。

幸福山丘

接待中心：桃園市龍潭區聖亭路330號旁

賓客專線：03-489-9922