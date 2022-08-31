俄羅斯遭西方空前制裁，範圍涵蓋經濟、能源出口等面向，但俄羅斯能源產能及出口仍穩定，沒有出現預期般的致命性打擊。但國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，西方制裁逐漸生效，俄羅斯石油產出將越來越難以維持。

商業內幕報導，比羅爾表示，在沒有西方企業、技術供應商和服務業者的情況下，俄羅斯將更難以維持能源產出。

俄羅斯自2月入侵烏克蘭以來，石油產量迄今仍高於預期，IEA在8月報告中指出，俄羅斯每天產出980萬桶石油，較5、6月產量仍有所增加。而這些產能對應的，是俄航空被國際制裁後，國內民眾無法出國所帶來旺盛的國旅需求。另外也包括印度、大陸和土耳其等國對便宜俄油的需求。

但比羅爾表示，俄羅斯並沒有取得能源戰的勝利。他說，強勁的產能不可能持續，且俄羅斯在之後接連削減天然氣供應的作法，也動搖世界各國對俄羅斯作為能源供應商的信任度。他補充，「失去歐洲這個買家，莫斯科也會受到傷害」。

值得一提的是，報導指出，比羅爾悲觀的預期與俄羅斯央行不謀而合，後者認為財政部先前提出的石油生產新目標過於樂觀，官員預計，俄羅斯很有可能無法達到新預算草案擬定的價格和出口目標。

此外，挪威能源諮詢機構睿咨得能源（Rystad Energy）也預計，隨著需求減少，以及亞洲進口商轉向其他更便宜的地區，俄油每天產出將下降超過100萬桶。