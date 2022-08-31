阿中沒有變！民進黨台北市長參選人陳時中勤跑行程，近日分享自己早上去打滾球、晚上逛gay吧親近同志朋友，被不少人酸「選戰行程太鬆」。中廣董事長趙少康小編在粉專「康編碎碎念」虧陳時中，「當部長時就在做了好嗎？一年前就已經超前部署，你還不投爆？」引網民爆笑。

康編30日在臉書發文寫道：「時中昨天一篇文說自己行程很充實，夜晚去酒吧、早上去打球，結果被鄉民罵爆說選戰行程太鬆。欸不是，這我們就要幫阿中部長平反一下了，你們看過阿中當部長時期嗎？」

他大酸，「『早上去打球、晚上去喝酒』，阿中當部長時就在做了好嗎！從官場充實到選戰戰場，一年前就已經超前部署、開始練習選戰的時中，當然是跟你玩真的，你還不投爆？」

網友回：「壓力太大，我需要舒解！打球-上酒吧真好！除了早晚如此，白天我都很努力的跑行程啊」、「他既然喜歡打球喝酒就去吧！台北市民會成全他的，因為我們不需要這種市長喔！快走，不送啊！」、「現在每天確診還是沒有緩和的局勢，這叫階段任務達成？是啦，從壞的角度看吧！」、「他還是早點去過退休生活吧...」、「還真是自我感覺良好，毀損證據合約塗黑叫公開？近一萬染疫往生者的家屬，對這政客防疫亂搞絕對有不可戴天怨恨，政黨輪替徹查到底」。