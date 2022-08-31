根據最新兩份台北市長選舉民調，陳時中排名分別落在第三及第一，但共同點是陳時中的不喜歡度（仇恨值）都排第一。陳時中今（30）日則回應，他不認為很多人不喜歡他，不過，如果有這樣的情況，他可能要變得讓大家更喜歡一些。他說，「我也追問一下，那不喜歡我的人是誰啦」。

針對TVBS於29日公佈的民調，蔣萬安第一、黃珊珊第二、陳時中第三，但媒體人周玉蔻經營的「放言」30日公布的民調中，陳時中則是第一。不過，兩個民調共同點在於陳時中是最不被喜歡的候選人，其中，TVBS民調超過一半的人不喜歡陳時中，仇恨值最高。陳時中則說，他不認為很多人不喜歡他，不過，如果有這樣的情況，他可能要變得讓大家更喜歡一些，還說「我也追問一下，那不喜歡我的人是誰啦？」

陳時中說，他認為台北選民素質比較高，對公共政策的期待較高，不會棄誰保誰。政策的本質是最要緊，民調是參考用的，讓自己知道優點、弱點在哪裡，及時修正。

PTT鄉民對於陳時中的疑問嗨了：「我」、「裝睡的人叫不醒」、「Me」、「是我啦」、「我啦，我打bnt」、「包龍星：喜歡我的舉手」、「台灣人」、「你應該問喜歡你的只有誰」、「被你架走了」、「原廠授權書拿出來給大家看一下啊」、「台北被你指揮官欺負最慘，還敢問？」、「八卦鄉民」、「不是明知故問就是只活在同溫層..滾」、「林北啦，那什麼囂張跋扈的嘴臉看了就討厭」、「你知道因為你，台北被搞得很慘嗎？」

還有人酸，「正常人都不喜歡啊」、「跟林智堅想知道委員是誰一樣XD」、「我身邊已知至少+30啦」、「在自己的座談會問誰不喜歡他，有夠幹話」、「問錯問題啦，你要問除了死忠仔誰會喜歡」、「被擋疫苗的人」、「候選人說話這麼討人厭啊」、「投票日不就知道了！我先報名」、「光聽他講話就知道他是討人厭的那種」、「呼籲雙北被衛福部害倒店的商家，有仇報仇」、「還活在民調破九成的時代嗎」、「那些被你害死的家人」。