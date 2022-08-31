國民黨立委江啟臣30日在臉書質疑，政府以促進國家數位產業發展與資安為由，成立數位發展部，預算員額600人，馬上編列57億預算，還有160億的前瞻計畫，總數達217億供其運用，而對比警政署署本部預算員額598人，預算僅有27.7億，若加計所屬，員額為1萬7千人，預算也僅245.3億，蔡政府說過要保障第一線員警執勤安全，說好的裝備補滿，要錢給錢、要人給人，看起來格外諷刺。

江啟臣表示，蔡政府過去說要組織精簡，政府瘦身，現在卻多出了數位巨獸，預算員額600人，機關預算57億，另外還掌控160億的前瞻預算，但卻沒有說清楚數位發展部未來的具體工作內容，手握龐大預算、廣招約聘雇卻條件不明，當然引起各界質疑。

江啟臣直言，新任部長唐鳳說數位發展部要當「教練」不做「集權大哥」，但身為行政院所屬部會必須聽命於行政院長，未來若行政院要求配合大內宣或提供網路監管技術，部長是該配合還是會請辭？更遑論當「教練」而已為什麼要花這麼多經費？

江啟臣進一步說，數位部一成立，各部會就將金額高達160多億元的前瞻預算移撥給數位部辦理，究竟是移撥了哪些計畫，數位部有無人力和能力繼續執行，若涉及各部會業管部分要如何分工，都沒有看到具體說明。

江啟臣認為，面對中共資訊戰，各界最關心的政府資安，從原先行政院成立的資安處降為數位部下的資安署，將來如何能有效要求各機關的資訊單位配合？加上廣用約聘僱人員，起薪僅有4.8萬，招募到的是優秀資安人才還是網軍？是否可以處理國家核心機密業務，如何確保不會洩密，又離職後是否適用公務員的旋轉門條款，否則恐讓說好的資安就是國安淪為空談。

江啟臣批評，國家推動數位發展無可厚非，但若是假數位、真網軍，為政府大內宣所用或假資安之名進行網路監控，與成立目的不符，絕非國人所能接受。