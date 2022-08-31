日本知名企業家、列名經營4聖之一的稻盛和夫近日去世，在日本的企業家當中，他的名氣不算最大，但卻是最受尊敬、也最富有傳奇色彩的一位。他不僅具有卓越的經營才能，更具有人格上的領導魅力，受到許許多多財富與事業成就高於他的企業家們推崇。可惜的是，那些口口聲聲景仰稻盛和夫的知名華人企業家們，卻沒有哪一位真正學習其以道德為企業核心的價值觀，以及善待企業員工的胸懷。

稻盛和夫不僅具有卓越的經營才能，更具有人格上的領導魅力，受到許許多多財富與事業成就高於他的企業家們推崇。（圖／推特@Cbaby92212）

稻盛和夫1932年1月出生於鹿兒島市，大學畢業後任職於一家做陶瓷絕緣珠的公司，1959年受親友資助創辦了日本京瓷（Kyocera），在其努力經營下成為知名陶瓷電子元件廠。1984年因應日本電信事業自由化趨勢，成立第二電電（DDI，2000年DDI合併KDD與IDO，成為現在的KDDI），是僅次於日本電信電話（NTT）的日本第2大通訊公司。隨著1970年代日本經濟快速成長，這兩家公司也都陸續進入世界500強之列。

稻盛和夫經營事業雖然成果豐碩，但與被外界稱為「經營4聖」的其他幾位相比，在國外的知名度低了一些。這4聖當中包括松下電器的松下幸之助、索尼（SONY）的盛田昭夫以及了本田的本田宗一郎，這3家都是產品暢銷國際的知名大型企業，而京瓷相對來說規模較小，KDDI是日本國內電信電話公司，因此其國際知名度不如其他3人高。

稻盛和夫獲英國伊莉莎白女王頒授名譽大英勳章，由英國駐日大使保羅馬登頒贈。（圖／京瓷公司）

不過這個狀況到了稻盛和夫1997年到2001年接連從日本京瓷與KDDI引退後有了戲劇化的改變。在退休將近10年的2010年，稻盛和夫受邀出任破產重建的日本航空董事長，當時他已高齡78歲，接任董座後，僅用424天的時間，就讓破產的日航創造出空前的1884億日元利潤，是當時日本最大航空公司全日空利潤的3倍，也在全球700多家航空公司中獨佔鰲頭。此一成果讓東京地方法院結束了日航長達14個月的破產保護程序，這不僅創下日本企業的紀錄，也創下全球破產企業改造的紀錄。這種神奇的點石成金術，更加鞏固了經營之聖的地位，也讓他的國際知名度暴增。

阿里巴巴創辦人馬雲曾於2008年、2014年、2019年共3次親自上門向稻盛和夫請教經營管理經驗，據說馬雲受益匪淺，也讓兩個人從此成為了亦師亦友的關係。（圖／網路）

在商界沉浮數十年，稻盛和夫一直以低調、沉穩著稱，他尤其奉為圭臬的是「道德」，把它當作人生與事業的最高規範。在事業經營上要善待員工，視之為親人，要以發揚創業的精神做為公司的管理模式，讓每個人都成為公司的經營者。他創造一種稱為「阿米巴模式」的管理模式，下放權力至各個獨立核算的小組，讓小組依照各自最有利的方式來隨環境變動而調整與改進。

華為創辦人任正非（左極為推崇稻盛和夫。（圖／網路）

這稻盛和夫的企業經營理念後來整理出版成書，包括《活法》、《京瓷哲學》、《幹法》、《心法》等，這些著作極為暢銷，也都有中譯本，在海峽兩岸都有不少讀者。尤其是大陸一些近十幾年冒出頭的青年企業家們，在演講時經常引用稻盛和夫的著作，但是真正將稻盛和夫企業經營理念用在自身企業中的，卻寥寥可數。例如華為的任正非、阿里巴巴的馬雲及許多大陸和名企業家，都曾多次引用稻盛和夫著作，但是「道德」、「視員工如親人」的經營理念卻不曾在這些知名企業出現，社會上廣為流傳的仍是他們口中的「996」、「加班是福報」、「狼性」等引起各界非議的口號。

2015年日本京都獎由日本化學家國武豐喜（左2）獲頒京都獎的尖端技術獎，由稻盛和夫（右2）親頒獎項。

稻盛和夫不只在經營企業時灌注其個人理念，他也同時為日本產業的未來投資大量心力。早在1984年他就以個人方式出資設立稻盛財團，自任理事長，創設國際獎項「京都獎」。在他的財團資助下，有多位被資助的學者與研究人員獲得包括諾貝爾獎在內的多項頂尖學術獎項。

稻盛和夫在全世界設有百餘家私人學堂「盛和塾」，培養出許多優秀的企業家，沒有人批評他是要拉幫結派或有政治野心。圖為設於日本九州大學的盛和塾。（圖／Wikipedia)

另外他還建立一個名為「盛和塾」的私人學堂，培養出許多優秀的經營者，目前在日本及國際上共有104家分校，26年來培養了近1.5萬名青年企業界經營者。雖然他曾擔任政府的顧問，但從來沒有人指控他辦學堂是要拉幫結派或有政治野心，日本朝野與國際上的評價都認為他對日本社會的進步與貢獻已超出企業家的範疇，想必這也是兩岸企業家們共同仰慕的偶像與學習的標竿。