波音公司（Boeing Co）今天證實，波音已收到台灣中華航空（China Airlines）787夢幻客機（Dreamliner）訂單。

路透社報導，波音在聲明中說：「我們很高興華航選擇了787夢幻客機，來為其世界級機隊現代化，並期待與這家航空公司合力敲定這份訂單。」

華航今天稍早表示，華航將購買16架波音787-9廣體客機，以汰換A330-300老舊機隊，預計2025年開始陸續交付。（譯者：陳政一）1110831