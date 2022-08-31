美國媒體披露拜登政府擬要求國會批准規模達11億美元的對台軍售案，其中包括魚叉、響尾蛇飛彈。白宮、國務院今天不願證實，但強調美國會持續依循台灣關係法，支持台灣自我防衛。

美國政治新聞媒體Politico 29日引述消息人士指出，這批價值11億美元（約台幣337億元）軍售案，內容包括60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈等。

報導表示，軍售案目前仍處於早期階段，待拜登政府發出正式通知，還須經國會參、眾兩院外交委員會的兩黨領袖簽署批准，才算敲定。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）、美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天被媒體問及此事皆不願證實；巴特爾表示，美國政策是不會在正式通知國會前，公開評論或證實規劃中的軍事採購案。

但兩人強調，美國會持續履行「台灣關係法」下承諾，支持台灣自我防衛。

自去年1月上任以來，拜登政府已5度對台軍售，總價值達11億7300萬美元；若這批11億美元採購案獲准，將是第6筆，也是拜登政府上任至今最大一筆對台軍售案。

俄烏戰爭2月爆發後，外界連帶擔心起台灣海峽情勢，害怕在中國行徑日益具侵略性情況下，台灣恐成為「下一個烏克蘭」。多位美國議員頻頻敦促拜登政府，應加快對台軍售腳步，等台海出事才提供援助就太遲了。

針對台灣30日以實彈射擊來反制侵擾金馬防區的中共無人機，巴特爾表示，過去幾週以來，中國反應過度，做出諸多挑釁行為，美國及區域其他成員回應則是適度且負責任。

巴特爾說，美國已清楚表明不應升高情勢，沒有理由引發危機；美方也已重申，未來會持續依循國際法在區域執行任務，也會持續支持台灣，同時會與中國維繫暢通溝通管道。（編輯：陳政一）1110831