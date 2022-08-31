【愛傳媒葉毓蘭專欄】行政院邀請José Ugaz、Gillian Dell、Julie Haggie、Geo-Sung Kim、Peter Ritchie五位國際委員進行【聯合國反貪腐公約施行法】第二次國家報告的國際審查會議，而我也獲邀出席8月30日的開幕儀式及座談會，我除了向國際專家們致謝，也說明為何立法院遲未通過揭弊者保護法。

在第一場立法機構和NGO代表的研討中，在短短的3-5分鐘，我臨時濃縮原本準備的發言資料，改以英文報告，自四年前第一次的國家報告之後世界遭受Covid 19疫情的衝擊甚鉅。

中華民國在過去兩年半以來的防疫作為，從防疫物資、口罩、醫療器材、藥品、與疫苗的採購上，甚至是疫苗EUA的授權程序發生許多爭議，受到媒體、在野黨與公民社會的質疑。

即以疫苗採購為例，契約資訊本應該公開、透明的，接受各界的監督與檢驗，但政府居然利用國家機密保護法，恣意將相關資訊列密，封存長達30年，目的就是為了要逃避人民及立法院的監督。

口罩、疫苗、快篩等採購、審查程序，出現許多疑義，也經媒體、社會及在野黨多次揭發，本來希望要求政府公開合約等相關資訊，讓全民知悉，但令人遺憾的，政府的做法卻和民意背道而馳。

而去年台鐵太魯閣號交通事故的重大公安事件，造成49位民眾罹難，施工的包商曾有諸多承包公共工程不佳的紀錄，卻藉由「借牌」等方式來取得公共工程標案。在在證明國家的防弊機制不張，亟需建立更周延的揭弊者保護制度。

去年我擔任立法院司法及法制委員會召集委員期間，特別針對這個問題及核能電廠爭議召開過2次公聽會，希望能夠藉此倡議催生制定《揭弊者保護法》，期間朝野立法委員也提出12份法案版本，但行政院迄今仍未將相關草案送立法院審查，導致本案一再的延宕立法，因此，我在發言時也特別呼籲國際委員，希望他們能夠關注此事，並建議政府儘速將官方版的《揭弊者保護法》送進立院，以利完成立法程序。

作者為立委、前警大教授

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