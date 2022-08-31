【愛傳媒朱國珍專欄】收到「宜蘭漫遊・暖暖身」的講座邀請時，我滿心歡喜！

我和宜蘭結緣的非常早，可以追溯到五十年前。當時北迴鐵路尚未通車，要回花蓮外婆家只能搭乘公路局「金馬號」，從台北出發前往花蓮一定會經過宜蘭。

當媽媽帶著我們姊妹倆，清早從台北發車，一路搖晃經歷北宜公路的九彎十八拐，也誘發了我的暈車宿疾。當時車上備有嘔吐袋（還有美麗的車掌小姐）。我從小就是隱忍體質，即便是胃內翻湧驚滔駭浪的嘔吐感也可以忍到停車之後到路邊水溝才吐出來。唯一例外是車上有人先嘔吐，那種味道就像是空氣傳染病，襲擊感官，在所有毛細孔鑽入催吐奈米，在密閉的空間裡完全無法逃脫，我再也無法默默隱忍，肯定會跟著吐上兩大袋。

這時候我只能病懨懨地倚靠在媽媽懷裡，等待金馬號緩緩走完全長五十八公里的北宜公路，直到接近中午時離開山區，能夠遠眺蘭陽平原與龜山島的這一剎那，終於獲得救贖。

民國六十九年北迴鐵路通車後，可從台北搭火車直達花蓮，然而每次經過宜蘭，我仍然忍不住深深凝視，回憶著當年母女三人迢迢返鄉之路，也試圖尋找那時讓我豁然開朗的路徑。

當小壯丁十歲時，我想帶著他和外婆規劃家庭小旅行，第一個浮現到腦海的地方就是宜蘭。彷彿念念不忘，必有迴響，蘭陽平原在五十年前就不斷召喚我，而我終於完成三代同行的夢想。

當時也是我第一次帶媽媽、兒子，首度在國內住飯店的旅遊經驗。彷彿是兒時回外婆家的記憶延續，我也想帶著兒子再度走上我的童年曾經走過的道路，而且帶著我母親，祖孫三人，結伴同行，有一種傳承的情感。

帶著老人和小孩旅行，有許多要考慮周全的地方，彼時我母親快要七十歲，而小壯丁只有十歲。三代同行旅程規劃，首先一定要顧慮老的、小的，絕對不能把自己的需求擺前面。老人與小孩的體力有限，行程裡不能讓他們走太多路，更不能讓他們餓著肚子。三天兩夜也不能太無聊，讓他們只關在房間看電視，那就是浪費錢，留在家裡就好了。

我沒有自用車，無法像自駕行那樣趴趴走，去任何觀光景點到處遊覽。我只能選擇定點，最好包括火車站接送服務，而且飯店設施愈多愈好，才能讓祖孫二人盡情享受飯店設施，吃飽玩好度過假期。

我的運氣不錯，剛決定去宜蘭，上網就看到礁溪一間連鎖酒店正好有三天兩夜的配套旅遊，提供早晚餐、含接送、也有採金桔體驗、手工蠟燭製作、畫畫課。也有WII電腦遊戲室，桌球室、健身房和多功能游泳池。房間設備有溫泉浴缸，不想離開房間也可那是一趟非常美好的旅程，我始終把第一次在宜蘭”Long Stay”的經驗放在心裡，往後數年也不斷與母親、兒子津津樂道這段回憶，之後更展開連續數年去宜蘭旅遊的年度儀式。今年的宜蘭之旅即將展開，小壯丁已經二十歲，和十年前的心境必定有所不同，當初我們母子手牽手一起走，如今肩並肩，最重要的是我們始終向前看，而不是彼此攪拌。這或者也是在山水之間與自己相遇的另一種模式。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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