新一輩的星二代，不只小S女兒許曦文（Elly）受到矚目，像李紫嫣、陳品如、王敏淳遺傳了父母的高顏值，自己也努力精進實力，都是演藝圈中不靠爸媽、青出於藍的星二代。

李㼈及熊家婕的女兒李紫嫣，當初背著爸爸參加海選，從千人中脫穎而出，成功以女團PER6IX出道。18歲的李紫嫣不僅有校花等級的美貌，遺傳父母的高顏值和高挑身材，同時也很自律，演藝工作不影響課業，剛考取師大國文系，準備展開大學生活。

本土劇一哥陳昭榮的女兒陳品如，外型甜美身材高挑，22歲的她入行後不靠爸，一個人到中國工作、試鏡、拍戲，獨自在異鄉打拚，雖然她入行不久，去年就接了三部戲，挑戰不同類型的演出，也獲得不錯迴響，已有戲約主動上門。

檢場跟李翊君的愛女王敏淳，五官神似韓星朴信惠。21歲的王敏淳遺傳了媽媽的好歌喉，且擅長鋼琴、長笛和聲樂，是個氣質才女，今年她順利從伯克利音樂學院畢業，將繼續在自己喜歡的音樂領域上努力。

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