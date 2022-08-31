徐熙娣（小S）的16歲大女兒許曦文（Elly）出道當演員，時報周刊CTWANT日前接獲許曦文在新北三芝拍攝《聰明鎮》的消息，得以一窺她工作的一天，沒想到實在辛苦到不行，戲分先是被毒打，接著還掉進汙濁池塘裡，並濕著身體一路從下午拍到晚上收工，可見她並沒有因是星二代而有特殊待遇，只能吃苦當作吃補，不知道小S曉不曉得女兒正在賺辛苦錢。另外，該劇女主角陳妍霏現場演技大爆發，痛哭失聲的模樣也感染全場。
8月23日下午3點多，在新北市三芝區的鄉間小路邊，影集《聰明鎮》正在拍攝中，許曦文和潘綱大穿著學生制服上工，一旁一身黑衣黑褲的神秘人，轉過頭竟然是炎亞綸，雖然他戲服路人到不行，但一張自帶光芒的盛世美顏，讓他像從漫畫裡走出的美男子。
開始拍攝後，只見潘綱大對著許曦文一頓狠打，讓她縮著身體，害怕得瑟瑟發抖，之後潘綱大面部扭曲地從她嘴中扯出一條不明物體，接著許曦文掉進身後汙濁的水池裡，如此驚慌的一幕，炎亞綸仍維持著優雅美男狀態，手插著口袋旁觀詭笑。
許曦文身為新演員，前面幾顆鏡頭需重複拍攝也無傷大雅，這個掉進水池的鏡頭竟然拍一次就ok，且她在落水之後，面朝下靜靜不動地憋氣了約15秒鐘，泡在這呈現褐色、汙濁得看不見底的水池中，直到導演喊卡她才起身，戒護人員趕快靠近並給予防護，年紀輕輕的許曦文敬業表現值得稱許。
晚間6點半左右，拍攝進度到了許曦文被打撈上岸的部分，這一幕令人訝異，沒想到她的戲分是以這方式結束。晚間8點時，女主角陳姸霏到場，與許曦文一邊等待拍戲，一邊培養情緒，陳姸霏入戲後不停地哭泣，許曦文趕緊摸摸陳姸霏給予安慰。8點半左右，拍攝工作繼續進行，陳姸霏衝入封鎖線內，看著躺在地上的許曦文失聲痛哭，演技不在話下，不愧是金馬獎最佳新人獎得主。
觀察了一個下午的拍攝過程，以往廣告照片上擺出厭世臉、感覺很冰冷的許曦文，其實應該是個個性活潑的高中女生，在拍攝現場總是笑容滿面，待人有禮，與其他演員也有不少的話題。即便落水全身濕透，她在拍攝空檔仍開心拿著底片相機東拍西拍記錄工作過程，也幫其他演員拍照，看得出她跟大夥相處融洽，也並沒有不同規格的特殊待遇，第一部戲雖拍得辛苦，她表現得體，看得出小S教女有方。.
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