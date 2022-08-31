黃嘉千看似拎著在大賣場買的肉去跟朋友聚會。（圖／本刊攝影組）

黃嘉千與夏克立16年婚姻走到盡頭，離婚官司即將開打，雙方的友人更藉著爆料婚變內幕，扯出各種難聽話，隔空交火互撕，當事人則未多做回應。準備對簿公堂的夏克立與黃嘉千，就算婚姻不順遂，日子還是要照樣過，據悉夏克立即將在九月初返台準備開庭事宜，而時報周刊CTWANT也捕獲黃嘉千周末跟友人到高級餐廳享用晚餐，還特地化妝打扮，看起來是在努力轉換生活重心。

由女性友人出來接黃嘉千進入社區。（圖／本刊攝影組）

八月十九日下午四點出頭，本刊先是捕獲黃嘉千出現在台北內湖的美式大賣場，推了一個推車，卻好像沒有目的性的採購，神情略為失神，孤單身影看起來頗落寞，最後她僅簡單選購了一份牛肉片，就結帳離去。五點多，車子開到大直的巷弄接了家人上車，約莫半個鐘頭後抵達天母一處民宅，讓家人獨自下車進屋。

聚會到隔日凌晨，黃嘉千載著另一名女性友人離開。（圖／本刊攝影組）

接著黃嘉千開車到大同區，繞了半個小時似乎是在找停車位，七點十分才停好車，黃嘉千一手提著保冷袋，應該是裝著稍早購賣的牛肉片，走到附近一處住宅社區，很快地一名女性友人前來接她進門。這場聚會談心，直到次日凌晨兩點半左右，黃嘉千與另一名女性友人離開社區，接著開車載著友人離去。

另一日黃嘉千前往汐止一處社區，與一名女子在住宅門口聊天。（圖／本刊攝影組）

另一日，八月二十六日下午五點多，黃嘉千開車到大直巷弄內的一家補習班，看起來是要接送家人，果然與老師聊了幾句後，家人走出補習班並上車。黃嘉千開車前往位於汐止的一處住宅社區，家人下車後與前來迎接的同齡女子一起進屋。於此同時，一名婦人騎著機車返回，黃嘉千與她聊了約十來分鐘後，開車獨自返回南港的家休息。

隔日黃嘉千刻意打扮，與家人及友人開車前往台北101大樓的停車場停車。（圖／本刊攝影組）

二十七日傍晚五點多，黃嘉千開車出門，路上接了一個女生後，目的地前往台北101大樓，除了黃嘉千與友人外，家人從後座下車。看得出黃嘉千小作打扮，並簡單化了妝，搭配一身果綠色的洋裝，只是她時而面無表情、神情恍惚的樣子，感覺依舊心事重重，三人隨後前往高樓層的高空餐廳，享受假日放鬆的晚餐時光。

一行人前往台北101的高空餐廳用餐。（圖／本刊攝影組）

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