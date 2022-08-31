民進黨前立委鄭寶清27日晚間正式宣布參選桃園市長，遭不少綠營支持者痛批「背骨」。身為民進黨創黨元老之一的前主席許信良弟弟、前立委許國泰表示，鄭寶清「絕對有勝選機會」，因桃園市市長鄭文燦的票不可能全部轉嫁給民進黨參選人鄭運鵬，加上不可能倒向民進黨的中間選民，他估鄭寶清可穩拿2成5選票，且鄭寶清有2005年曾選過桃園縣長早就有樁腳。

許國泰為許信良胞弟，於1980年代許信良流亡美國後從政，曾連任三屆立委。許國泰昨日（30）接受香港媒體《中評社》訪問表示，鄭寶清的地位在他們這群民進黨創黨元老的眼中是不一樣的，他們是「創黨」，而非由民進黨「培養」出來的。許警告，現在主導民進黨的人千萬別以為，他們這批創黨人已所剩不多、無法構成威脅，他們在民進黨裡面拿個5個百分點選票並無困難，故鄭運鵬絕對沒機會當選。

針對桃園選情，許國泰分析，鄭文燦2018年竟選桃園市長連任，贏國民黨陳學聖10多萬票，脫離國民黨獨立參選的楊麗環也拿了5萬票，國民黨這次派張善政條件至少比陳強過好幾倍，國民黨票至少可回流一些；雖然鄭文燦8年政績斐然，但不可能百分之百全然轉嫁給鄭運鵬。

對此，許國泰進一步指出，民進黨固定會拿三成半左右選票，過去能拉高到四成甚至五成，是因國民黨很爛所以中間游離票投民進黨，但這次民進黨鬧出那麼多風波，中間與年輕選票大多離開民進黨，且鄭寶清只會拉到綠營自己人的票，不會拉到藍營的選票。若四人參選每人平均得票25％來看，誰可以穩拿到兩成五？只有鄭寶清2005年選過升格前的桃園縣長，有全桃園選戰經驗、早就有樁腳，能夠有這個本事。