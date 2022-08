大江生醫(8436)大股東DyDo Group Holdings,Inc釋出1%持股(1182張)予董事長林詠翔個人,並在昨(30日)完成交易。林詠翔指出,獲得大股東的信任心裡十分感激,此次加碼持有1%大江股權,將提高持有比例。

大江大股東日本上市公司,第六大飲品集團-DyDo Group Holdings,Inc原持股大江11.7%,DyDo代表人高松富也先生說,在大江生醫全球化轉型路途中,深信公司須仰賴專業經理人的全力投入,過去 20多年林詠翔董事長在生技產業的創新及經營理念,為大江生醫打下堅實的基礎。放眼未來,本次的股權移轉,在於提升對經營團隊的支持,就公司發展來說,也會有助於大江生醫未來的成長起飛。

林詠翔替出,未來大江將成為生物整合設計商社,透過保健食品、保養品、醫材、基因醫學、寵物保健等健康領域,垂直及水平擴張,並集結台灣生技大聯盟邁向世界第一。

大江生醫日前攜手關聯企業,在屏東縣大新青銀共融新創基地舉辦「夢想探索營」,邀請近60位屏東縣市國中同學,免費參與兩天一夜的一系列職業探索活動,希望讓參加同學獲得多元的體驗、觀摩不同的職涯工作內容,協助其找到自己的職業興趣。

平均員工年齡32歲的大江,日前榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia)。大江致力發展性別多元的工作場域,其管理階層的男女性別佔比為1:1,充分展現了發展女性領導力的企業使命,並追求公平多元的企業職場文化。