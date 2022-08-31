特殊學名藥廠美時(1795)旗下美國首宗重要策略投資Alvogen US收到美國地方法院正式通知、其擬針對治療腹瀉型大腸激躁症(irritable bowel syndrome with diarrhea (IBS-D)）Xifaxan學名藥申請中部份專利訴訟的有利裁決。

Alvogen US 執行長Lisa Graver表示，對於地方法院的這項裁決感到非常高興，這不僅是我們旗下研發專案的重要進展，更讓我們邁向以目前需要以Xifaxan治療腹瀉型大腸激躁症的患者提供更具經濟效益且可負擔醫藥選擇的目標前進了一大步。

美時製藥總經理Petar Vazharov也提到，身為Alvogen US的策略股東及商業夥伴，我們對於此一重大產品進展感到非常開心，並期待雙方能進一步討論將此一產品市場拓展至亞洲國家的可能性，為全球更多病患提供高品質且可負擔的醫藥選擇。

Alvogen US在美國係以小型製藥代工起家，現今已成為從研發、製造、到經銷等跨足全方位版圖的美國製藥公司，多元化的產品組合包括困難學名藥、505(b)2品牌藥、針劑、及胜?等高門檻製劑。透過內部投資研發與外部授權合作，Alvogen US成長快速，目前Alvogen US已有50個以上的上市產品，其中包括與美時合作、在美國首波上市的戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片，並擁有第一個在美國市場上市之Tamiflu克流感學名藥及其他多項首波上市產品。