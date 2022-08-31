金管會統計，防疫保單2022年截至29日理賠金額達591.94億元、周增57.86億元，疫苗保單理賠金額達142.44億元、周增達20.8億元，續創今年單周次高，續處理賠高峰期。合計防疫雙險今年以來已理賠達734.39億元、周增達78.67億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售，防疫保單今年截至29日合計承保件數471.45萬件、周增3.5萬件，較前周新增4.08萬件減少，但保費收入44.85億元、周增0.46億元，較前周新增0.27億元顯著增加。

而防疫保單今年截至29日理賠件數達157.3萬件、周增14.27萬件，理賠金額達591.94億元、周增達57.86億元，雖較前周新增14.81萬件、58.81億元略降，單周新增理賠仍創今年第四高、續處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的13.2倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至29日承保件數239.13萬件、周增2.23萬件，保費收入10.07億元、周增0.07億元，較前周新增2.5萬件、0.079億元略減。

不過，疫苗保單今年截至29日合計理賠件數達34.16萬件、周增達5.37萬件，理賠金額142.44億元、周增達20.8億元，較前周新增4.65萬件、18.43億元再度增加，續創今年單周次高，亦處於理賠高峰期。累計理賠金額達今年保費收入的14.13倍。