金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2022年上半年外幣保單新契約保費2693.55億元，較去年同期2914.31億元減少8％，主因新台幣匯率今年以來大貶7.4％，美元升值使美元保單變貴，進而影響消費者對美元保單需求，使上半年新契約保費年減幅度擴大。

金管會統計，2022年上半年外幣保單新契約保費2693.55億元、年減8％，衰退幅度較前5月7％略增。其中，投資型保單912.02億元、年減達37％，衰退幅度較前5月34％擴大。傳統型保單1781.53億元、年增達21％，成長幅度較前5月19％擴大。

以幣別觀察，美元保單上半年新契約保費89.24億美元、年減達13％，衰退幅度較前5月11％擴大。其中，投資型美元保單29.58億美元、年減達41％，衰退幅度較前5月37％持續擴大。傳統型美元保單59.66億美元、年增達14％，較前5月13％略增。

上半年前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單上半年新契約保費1.09億澳元，較去年同期1.23億澳元減少11％，衰退幅度較前5月13％收斂。其中，投資型澳幣保單0.75億澳元、年減7％，衰退幅度較前5月8％略減。傳統型澳幣保單0.34億澳元、年減達19％，但衰退幅度較前5月19％收斂。

人民幣保單上半年新契約保費1.71億人民幣、年減達44％，衰退幅度較前5月45％略減。其中，投資型人民幣保單1.59億人民幣、年減達45％，持平前5月。傳統型人民幣保單0.12億人民幣、年減達37％，衰退幅度較前5月38％略減。

上半年前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安達、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、合庫人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。