金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計，雖然新台幣貶值挹注匯兌收益，惟受防疫雙險理賠衝擊影響，產險業前7月稅前虧損擴大至550億元、淨值跌破千億關卡、下探逾3年低點。壽險業則受惠資本市場反彈，7月底淨值已見明顯止跌反彈。

金管會統計，新台幣匯率前7月貶值達8.1％，使壽險業出現9529億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損7269億元及換匯成本621億元、加計提列外匯準備金1313億元預備後，合計仍實現淨匯兌收益326億元。

其中，新台幣匯率7月續貶值0.71％，使壽險業出現949億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損826億元及換匯成本113億元後，仍實現10億元收益。不過，在加計提列外匯準備金85億元預備後，出現單月淨匯損75億元，較6月實現淨收益211億元轉虧。

不過，受防疫雙險理賠之亂及股債市巨幅波動等利空因素干擾下，壽險業前7月稅前淨利2413億元、年減達629億元或20.7％，產險業稅前虧損達550億元，較去年同期獲利150億元大減700億元，虧損幅度持續擴大。

其中，壽險業雖受惠新台幣貶值帶來匯兌收益挹注，但投資收益減少致使7月稅前獲利275億元、月減達37.92％。產險業續受防疫雙險理賠之亂衝擊，7月稅前虧損81億元，但虧損幅度月減達78.28％。

受惠資本市場7月跌深反彈，壽險業淨值截至7月底為1.52兆元，月增達2723億元或21.69％、仍年減達1.14兆元或42.8％。產險業續受防疫雙險理賠衝擊，截至7月底淨值976億元，月減51億元或4.97％、年減548億元或36％，跌破千億關卡、降至逾3年低點。