台灣證券交易所9月1日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議展達(3447)申請股票上市案。另外，上市審議委員會昨日也審議通過視陽(6782)初次申請股票上市案。
展達通訊實收資本額6.95億元，主要產品有數位影音產品、寬頻通訊產品、無線產品與人工智慧物聯網產品製造及銷售。
該公司2021年稅前淨利1.7億元，每股盈餘2.12元；今年上半年稅前淨利0.67億元，每股盈餘0.69元。
台灣證券交易所9月1日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議展達(3447)申請股票上市案。另外，上市審議委員會昨日也審議通過視陽(6782)初次申請股票上市案。
展達通訊實收資本額6.95億元，主要產品有數位影音產品、寬頻通訊產品、無線產品與人工智慧物聯網產品製造及銷售。
該公司2021年稅前淨利1.7億元，每股盈餘2.12元；今年上半年稅前淨利0.67億元，每股盈餘0.69元。
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