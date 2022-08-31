買房子除了要注意地段及價格是否合理，之前是否有「意外」發生也得注意，美女主播劉芯彤在臉書分享真實案例，指出友人買的中古屋並非凶宅，居然出現撞鬼經歷，讓她耳聞後大感詫異，直到請來有名的師父查看，才知道背後的原因有洋蔥。

劉芯彤表示友人買了間中古屋，沒想到搬進去進的第一晚，在睡夢中聽到客廳有腳步聲，起身走到客廳查看沒有異狀，當躺回床上後，腳步聲又再次出現，讓他折騰一整晚都睡不好，未料持續一個禮拜後，腳步聲不僅走到房門口不斷發出聲響，還傳出咳嗽聲，讓他嚇得趕緊詢問房仲房子是否不乾淨，但對方再三保證房子沒問題，而且絕對不是凶宅。

未料某天深夜，劉芯彤表示友人看見房內出現手拿拐杖的老爺爺，踏出房門那刻甚至還對到眼，縱使頻頻出現類似狀況，友人仍堅信是幻覺，直到友人母親北上來住也遇到同樣狀況，才驚覺不是幻覺，而是真的阿飄，隔天友人母親便找來有名的師父查看，這才知道是前屋主搬走時，沒有請走祖先，因此祖先將友人誤認為入侵者，才會不斷現形想嚇走人，不過等友人處理完此事後，就再也沒再見過老爺爺，至今住了六七年也平安無事。

對此，網友紛紛留言：「真的會這樣，所以有人在買房時都會先問」、「有些事情真的不要鐵齒，花點時間去圓滿它，日後一切平安順心」、「有的說是地基主」。