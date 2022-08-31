臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨台北市長參選人陳時中28日在臉書發文自稱每日行程充實，「夜晚在酒吧調酒，透早去玩滾球」，引起討論。包括國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及媒體人朱凱翔皆發聲痛批，朱甚至直言，該文是「臉書廢文」中的「廢中之廢」，如同小學生「流水帳遊記的廢」。此說法引熱議，大批網友痛罵陳的言行堪稱「大草包」。

陳時中28日在臉書發文道，「我每天的行程充實，夜晚在酒吧調酒，透早去玩滾球」，隨即引發批評聲浪。朱凱翔昨日（30）在其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，臉書廢文其實是一門學問，若非意在言外、發人深省，就是幽默風趣、搏君一笑。但陳的廢文，他看了幾次，真的只是廢，小學生週日晚上心不甘情不願寫功課，流水帳遊記的廢。

針對陳時中該篇臉書文，朱凱翔坦言：「我是有笑出來啦，但不是因為文章埋的哏，純粹就是笑這文未免也北七得太粗暴了。」

此說法獲得不少網友迴響，紛紛湧入「不演了新聞台」臉書及《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「這不是草包，請問什麼是草包？」「說得太輕巧了吧！應該是史上最草包」、「這才叫超級大草包」「酒空防疫無半撇，喝酒K歌第一名」、「教育部辭典新解：時拿酒穩」、「不意外，最意外怎麼還有臉選市長」、「我們真的要選這種人當首都市長嗎？」

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！