名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）的女兒崔妮蒂（Trinity Rodman）是傑出的女足球員，今年20歲的她剛成為美國職業女足聯賽的最高薪球員。華盛頓靈魂隊以4年110萬美元（新台幣3349萬）續約崔妮蒂，加上她原先剩餘的薪資，平均年薪將達到28.1萬美元，超越女足球星摩根（Alex Morgan）、拉皮諾（Megan Rapinoe）的平均年薪25萬美元紀錄。

崔妮蒂青少女時期就非常厲害，去年1月成為最年輕在選秀首輪中選的女將，後來摘下新人王、最佳年輕球員獎，她是全隊唯一被邀請到國家隊訓練營的球員，入圍2022年女足金球獎。女足的年薪遠不如男足，摩根、拉皮諾已經是業界罕見的高薪女將，崔妮蒂繼承父親的運動細胞和母親的美貌，外界看好她未來的成就比肩這些前輩。

羅德曼在1999年認識美國電視女星蜜雪兒摩耶（Michelle Moyer），她生下小丹尼斯與崔妮蒂之後在2003年與羅德曼結婚。隔年蜜雪兒要求離婚，在2012年正式分手，《洛杉磯時報》報導羅德曼曾因積欠86萬美元贍養費差點被抓去關。

崔妮蒂的哥哥小丹尼斯打進大學籃球校隊，羅德曼一起長大的兩個妹妹都是籃球高手，羅德曼小時候因為身高太矮，打籃球都會被妹妹慘電。羅德曼的父親自稱與16個女人生了29個小孩，無論真假，他們家族的人很有運動天分是不爭的事實。