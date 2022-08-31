去年劉畊宏攜家帶眷移居到上海，但不巧遇到疫情上海封城，在家直播跳健身操，吸引了大批粉絲支持跟著一起跳，這些粉絲一度成為熱門關鍵字「劉畊宏女孩」，劉畊宏的身價也翻倍。但在昨(30)日劉畊宏被網紅「辛巴」指控賣假燕窩，劉畊宏晚間開健身直播，並激動落淚表示想為健身行業盡一份力。

網紅辛巴擁有「直播帶貨一哥」的號稱，他於30日在抖音開播40分鐘直播中，辛巴主動提及了燕窩假貨爭議，當時他並未在自己的直播間賣出燕窩，但平台卻將他作為熱搜推播，最終只有他負起責任，辛巴向消費者承諾退一賠三，慘賠人民幣7971萬元（約新台幣3億5614萬元）。這場直播被抖音平台認定「損害平台形象」，遭到官方封禁24小時。

網紅辛巴怒控抖音。(圖/ 微博)

網紅辛巴怒控抖音。(圖/ 微博)

辛巴更發長文透露，其實當時還有很多直播主為該品牌燕窩進行推廣，但都沒有負起相關責任，其中包括了劉畊宏，他的指控立刻引發網友熱烈討論，有人批「該封殺了吧」、「最慘的是消費者」，但也有不少網友認為辛巴是「想拖劉畊宏下水」，紛紛表示「自己不好過，也不想讓所有人好過」、「同行是冤家」。

網紅辛巴怒控抖音。(圖/ 微博)

網紅辛巴怒控抖音。(圖/ 微博)

被指控的劉畊宏，則照常開直播教網友跳健身操，不過他沒有正面回應辛巴的爆料，而是提及因為健身操教學翻紅，收到了許多工作邀約，坦言自己可以上通告賺輕鬆錢，但他更喜歡和網友一起鍛鍊。劉畊宏也一度激動落淚表示，想讓更多人愛上健身、幫助健身行業成長，「很多的人你需要幫助他們更好，成全他們也能在健身的產業上闖出一片天。」也期望大家因為在家做運動，能夠和家人的感情更好。