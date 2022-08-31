苗栗縣私立大成高中去年11月傳出經營困難，發不出教職員的薪水，多名教師求去，昨日開學全校只剩3名教師，145名學生被迫轉學。一名家長抱怨，校方要求升高三的女兒在暑假繳註冊費，期間沒有任何通知，直到昨日開學才知道學校已撐不下去，她質疑「為何還急著向家長收註冊費？」貼文曝光，不少家長也說很錯愕。

原PO昨（30）日於臉書社團《苗栗大小事》指出，女兒就讀大成高中三年級，暑假期間依照學校規定繳交註冊費，但到昨日才知道學校教學工作已停擺，所有學生被迫轉學到其他學校，「我不曉得學校為何還急著向家長收取註冊費？」

家長對大成高中暑期還要求繳註冊費感到不解。（圖／翻攝自臉書社團）

原PO表示，校方向她說會儘快退費，她質疑「儘快是何時？」女兒轉學到其他學校後，馬上又要繳註冊費，她說最離譜的是，學校並沒有通知家長學校已撐不下去的事，是她聽到其他家長說，自己打電話到學校才證實，她無奈地說，「身為家長能向哪個教育單位求助？」

貼文引發家長留言，「我女兒也是讀大成！今年要升二年級，真的無法理解為何開學了才通知」、「我家是新生上星期二收到註冊單，星期六打電話去確認交通車時間才跟我說不辦了」、「真的傻眼，要開學了才講，一點心理準備都沒有」、「我女兒覺得錯愕，我只覺得儍眼，怎麼一個學校竟能如此處理事情，事前一點都不通知」、「這種事內部不會臨時才決定，竟還暑期就要求繳註冊費」。