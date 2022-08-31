3名台籍男子28日在柬埔寨金邊一處公寓遭槍殺，柬埔寨警方起初稱是利益引殺機，又改口稱3人是因「搶女人」互相殘殺。對此，法醫高大成大膽懷疑，從死者陳屍的姿勢再到現場槍枝擺放的位置等，均不像是互相殘殺會留下的樣子，認為此案凶手是金邊警方。

3名台籍男子於今年2至8月間先後搭機飛往柬埔寨，但28日卻傳回消息稱3人在金邊一處公寓遭槍殺，血腥的事故照片該晚隨即在台灣的社群上瘋傳，引發恐慌。

當地媒體《柬中時報》30日上午公開柬警對此案的最新調查報告，該報告中引述一名在柬台籍男子證述，男子稱他在命案發生前，被3人找去調停「搶女人」的糾紛等語，柬警遂以此說法作為此案的殺人動機，但3名死者的家屬均難被「搶女人」的說法說服，紛紛喊話台警能協助查明真相。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成受訪時指出，柬埔寨金邊的警方對案情說詞反覆，倘若3人是互相殘殺，那為何現場遺體都是直直躺著，普遍來說若死者為自殺，姿勢不外乎是盤腿或下跪，再者，現場絲毫無打鬥痕跡，還留有手槍與毒品，若真是黑吃黑，凶手又豈會不帶走槍枝與毒品。

高大成續指，若真為互相殘殺，那凶手的手上會有火藥反應，也可以從現場血跡噴濺方式回推殺人手法，所以他極度懷疑，大抵是3名台人發現目前在柬國從事詐騙已無利可圖，提出返台的想法，但當地警方憂心3人回台後大吐內幕，才痛下殺手。