英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）曾出演《王者之心》、《星塵傳奇》、《超人：鋼鐵英雄》、《紳士密令》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等作品，，但距離他上一次演出「超人」角色已是5年前的《正義聯盟》，如今有消息傳出亨利卡維爾有機會重新穿上超人裝。

根據外媒報導，《超人》系列明明是「DC宇宙」旗下最著名的IP卻被雪藏五年，DC影業似乎覺得亨利卡維爾年紀太大，有意找新的人選飾演超人。雖然有換人傳言，但亨利卡維爾始終表現出期待回歸演出超人的態度，他曾公開表示超人的披風仍掛在家中，讓粉絲對他充滿信心。另有消息傳出，近日華納兄弟和DC影業內部人事大整頓，有知情人士稱亨利卡維爾在三周前已經重新穿上超人裝，回歸看來並非無望。

但亨利卡維爾演出影集《獵魔士》後同樣獲得熱烈迴響，還有傳言稱他將成為下一任的詹姆斯龐德，所以也有人猜測他目前對於再度演出超人的意願不高，特別是有機會演出詹姆士龐德的話。

目前，有知情人士爆料，亨利卡維爾在三周前以「超人」身分補拍了電影《黑亞當》的彩蛋，而且穿著的不是黑色戰服版本而是經典的紅藍超人裝，看來回歸的可能性還是相當高的。