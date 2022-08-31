年底九合一選舉自8月29日起至9月2日辦理參選登記。今日（31）早上，國民黨台北市前議員羅智強與無黨籍立委高金素梅，特別動身南下，原來就是為陪同國民黨屏東縣長參選人蘇清泉登記參選。羅刊出他與高金兩人吃著香蕉的合照，吸引約4000人按讚，人氣相當熱烈。

羅智強今日早上6時18分在臉書發文，刊出他與高金素梅的合影，照片中兩人穿著一身白衣、裝扮輕便；值得注意的是，兩人都一手抓著香蕉，對鏡頭擺出俏皮的表情。

羅智強表示，他今日一大早就出門，要和高金素梅搭高鐵南下陪蘇清泉登記。他們兩人的早餐很簡單，都是一根香蕉，他看著合照也忍不住笑了出來。羅感性表示，他們都希望好人出頭、翻轉屏東，盼望蘇清泉能夠順利當選。

此文獲得約4000個讚、破百則留言，迴響極大。網友紛紛表示：「兩位超級戰將加油！永遠支持你們！」「兩大戰神加油！」「你們都好可愛喔！」「蘇清泉能讓兩大戰神加持，一定能凍蒜的」、「每次看到你們兩個，就看到台灣的好」、「你們兩位是政壇清流且戰鬥力強又是有情有義之人，台灣之福」。